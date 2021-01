Volleybalvereniging SSS in diepe rouw na plotseling overlijden trainer Olaf Ratterman: ‘Hij stond midden in de vereniging’

Wie je ook spreekt bij SSS, je hoort louter mooie woorden over Olaf Ratterman. Het meest typerend is wel de opmerking van Cas Abraham. ,,Olaf was echt een mensenmens’’, vertelt de 21-jarige passer/loper. ,,Hij vroeg altijd naar jou en hoe het met je familie was, met alles erop en eraan. We wisten eigenlijk nooit hoe het met hem zelf ging, omdat hij vooral bezig was met anderen. Ik heb nog nooit zo’n liefdevol mens meegemaakt.”