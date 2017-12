Voorzitter stapt op na drankincident tijdens dienst bij dierenambulance

De voorzitter van de stichting en tevens chauffeur van dienst heeft woensdag niet kunnen uitrukken voor een spoedmelding. De man was dusdanig onder invloed van alcohol dat hij niet in staat was zijn dienst te draaien. De voorzitter werd in beschonken staat aangetroffen door collega's van de naburige dierenambulance Nederrijn, die onder meer in Wageningen rijdt. Zij zijn uiteindelijk op de melding gaan rijden.

Brandbrief

De dierenambulance Nederrijn heeft nu een bezorgde brandbrief naar de dierenbescherming gestuurd over de situatie bij dierenambulance Gelderse Vallei. ‘Deze situatie lijkt onderdeel van een patroon te zijn, omdat wij al tijden meldingen uit het werkgebied van deze dierenambulance ontvangen vanwege ontevredenheid van melders', zo schrijven ze.

In de brief staat verder te lezen hoe de collega's de meldpost in Ede bezochten nadat zij de melding hadden afgehandeld. ‘De chauffeur was aanwezig en leek sterk onder invloed van alcohol’.

Blaastest

De medewerkers van dierenambulance Nederrrijn hebben op de meldpost de politie gealarmeerd. Die namen een blaastest af. Uit de uitslag bleek volgens de politie dat de voorzitter fors teveel had gedronken. Per direct werden de sleutels van de man ingenomen. Een rijverbod volgt, zo laat een woordvoerder weten.

De voorzitter zegt in een reactie dit moment ziek thuis te zitten. ,,Het is allemaal heel simpel”, legt hij de situatie uit. ,,Al vanaf het voorjaar ben ik door mensen aangevallen op mijn manier van handelen. Het is nu allemaal te veel. Ik heb een bloeddruk van 160 en stop met mijn functie. Eerst maar eens beter zien te worden.”

Hommeles

Bij de stichting is het al langer hommeles. Eerder bleek dat het afgelopen jaar ruim twintig van de veertig vrijwilligers zijn ontslagen of zelf zijn gestopt bij de stichting. De oud-medewerkers spraken over pesterijen, onprofessionele omgang met dieren, intimidatie en bespottingen binnen de groepsapp en op sociale media. Vooral de voorzitter zou zich hieraan schuldig maken.

Verplichting

Woordvoerder Thijs Devlin van Dierenambulance Nederrijn zegt geen mededelingen te willen doen over de ontstane situatie. ,,We hebben deze brief naar de dierenbescherming gestuurd omdat zij hoofdaannemer zijn. We vinden het onze verplichting hen in te lichten en gaan er van uit dat ze op een gepaste manier actie ondernemen. Daar heb ik alle vertrouwen in.”