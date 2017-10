Vrachtwagen belandt op zijkant langs N224 bij Ede

De lift in het stadhuis gaat zo langzaam omdat het de goedkoopste is

17 oktober WAGENINGEN - Er worden wel eens flauwe grappen gemaakt over de nieuwe liften in het Wageningse stadhuis. Zouden die zo langzaam omhoog en omlaag gaan omdat ze zich aanpassen aan het werktempo van ambtenaren? Maar niets is minder waar: het zijn de goedkoopste liften die Wageningen kon krijgen en die bezuiniging was nodig om binnen de begroting voor de vernieuwbouw te blijven.