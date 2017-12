Vrachtwagen kantelt, N224 bij Renswoude uren dicht

Bewakers gevangenissen houden wedstrijd blussen en ontruimen

17:09 EDE - Personeel van dertien gevangenissen houdt donderdag in Ede een wedstrijd BHV (bedrijfshulpverlening). Ze gaan de strijd aan en kijken wie het best is in het bestrijden van calamiteiten: brand blussen, ontruimen en gewonden verzorgen.