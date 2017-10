Vrijwilligers Dierenambulance klagen over pesten en dierenmishandeling

Negen oud-medewerkers spreken over pesterijen, onprofessionele omgang met dieren, intimidatie, bespotting binnen de groepsapp en op social media. Vooral de voorzitter van de dierenambulance maakt zich hier schuldig aan. Hij wordt gezien als de kwade genius. Oud-medewerkers hebben een lijst met klachten in hun bezit van Dierentehuis De Hof van Ede. Zo zouden kittens veel te lang in vangkooien en in de ambulance hebben gezeten. Terwijl zij iedere twee uur moeten eten.



Een woordvoerster van de Dierenbescherming, waaronder De Hof van Ede valt, bevestigt deze klacht. De woordvoerster is op de hoogte van de interne problemen bij de dierenambulance, maar zegt dat het dagelijkse werk inmiddels op orde is. Een van de nieuwe medewerkers zegt zelf echter in het diepe te zijn gegooid.