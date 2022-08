Vrijwilligers gaan tientallen kilometers 'ploggen' om afval van Vuelta op te ruimen

Rumah Kita krijgt een hospice, maar zoekt nog veel vrijwilli­gers: ‘Zorgen voor een waardig levensein­de’

Begin oktober opent zorgorganisatie Zinzia een hospice bij Rumah Kita in Wageningen. Het personeel is aangenomen, maar dat is niet genoeg. ,,We hebben ook dertig vrijwilligers nodig”, zegt clustermanager hospice Miriam Schats. ,,En we hebben er nu drie", vult coördinator vrijwilligers Wilma Pol aan.

11 augustus