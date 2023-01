Vrijwilligersprijs De Lampion 2022 voor Team Clean: ‘Kunnen we alleen maar trots op zijn’

De zwerfafval- en opruimploeg ontving uit handen van de wethouder een trofee en cadeaubonnen. Ook wordt het team bijgeschreven op de lijst met winnaars op de grote Lampion in de hal van het gemeentehuis.

Al vijf jaar lang gaan de zestig vrijwilligers eens per week de wijken in om zwerfafval op te ruimen. Alles wat op straat rondzwerft, verdwijnt in hun afvalzakken.

Goud waard

Lochtenberg roemde maandagavond alle Veenendaalse vrijwilligers: ,,Iedere vrijwilliger is goud waard voor Veenendaal. Maar er kan er maar één de winnaar zijn. Team Clean is een terechte winnaar. In weer en wind de straat op om Veenendaal schoon te houden, daar kunnen we alleen maar trots op zijn.”

In december konden de inwoners stemmen op een van de elf genomineerden. Daaruit kwamen drie mogelijke winnaars. Naast Team Clean waren dit Tuingroep IVN Veenendaal-Rhenen, zij richtte de educatieve tuin De Groenhof in, en Dianne van den Berg, kartrekker voor jeugdwerk en drijvende kracht voor activiteiten bij de Poster in Veenendaal.

Aan het einde van jaar kozen de inwoners hun favoriet. Team Clean kreeg de meeste stemmen.

Quote In weer en wind de straat op om Veenendaal schoon te houden, daar kunnen we alleen maar trots op zijn. Dylan Lochtenberg