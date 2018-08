Vrouw doet zich voor als verpleegster, bejaarde bewoonster slachtoffer van babbeltruc

Pure nostalgie in De Kraats

11 augustus BENNEKOM - ,,Ik vind het prachtig dat ze de mensen dit stukje geschiedenis laten zien”, zegt Drikus Huisman (81). Samen met Evert-Jan van der Pol (74) brengt hij deze zaterdagmorgen een bezoek aan de jaarlijkse oogstdag in buurtschap De Kraats in Bennekom. ,,Ik geniet hier echt van, dit is pure nostalgie”, zegt Van der Pol.