Vuurwerkbranche knalt nieuwe slogan er uit: ‘Je bent een kneus, zonder vuurwerkbril op je neus’

MET VIDEOHet mag dan niet het allerzwaarste vuurwerk denkbaar zijn: het siervuurwerk dat tijdens de jaarwisseling de lucht ingaat, kan bij verkeerd gebruik voor de nodige brandwonden of beschadigde ogen zorgen. Wie wil weten hoe dat te voorkomen, kan zich wenden tot een nieuwe app van de vuurwerkbranche voor een stoomcursus hoe-steek-ik-vuurwerk-af-zonder-ellende. Compleet met certificaat ook nog. Plek van lancering: vuurwerkimporteur Weco in Veenendaal.

‘Je bent een kneus, zonder vuurwerkbril op je neus’ is het nieuwe ‘je bent een rund als je met vuurwerk stunt’. Althans, het is in ieder geval de slogan van de nieuwe campagne van vuurwerkliefhebbersclub HVLV, gesteund door belangenbehartiger BPN (importeurs en groothandels) en VuurwerkCheck (winkeliers).

Volledig scherm Gestrekte arm, veiligheidsbril, aansteekpunt: vuurwerkliefhebber Jeffrey Peters laat, bij de start van een speciale voorlichtingcampagne in Veenendaal, zien hoe je veilig vuurwerk afsteekt. © Herman Stöver

Bord op een schildersezel

Met het omdraaien van een bord op een schildersezel in een ruimte in het Weco-pand werd woensdag de slagzin en het bijbehorende #VeiligVieren wereldkundig gemaakt. Het doel van de campagne, die op de sociale media te zien en op radio te horen zal zijn: Nederlanders wijzen op hoe een veilige jaarwisseling te vieren en zo letsel te verminderen.

Vanuit een gevoel van verantwoordelijkheid, zegt Leo Groeneveld van BPN. ,,Waar we ons níét verantwoordelijk voor voelen, is alle ellende rond wangedrag, letsel, vernieling. Dat heeft in 99 procent van de gevallen te maken met illegaal vuurwerk.”

Quote Waar we ons níét verantwoor­de­lijk voor voelen, is alle ellende rond wangedrag, letsel, vernieling. Dat heeft in 99 procent van de gevallen te maken met illegaal vuurwerk. Leo Groeneveld

‘Gekozen voor de consument’

Of de focus van de campagne dan niet moet liggen op de illegale aspecten: vuurwerk dat niet mag en het afsteken buiten de gezette tijden? ,,In deze campagne hebben we gekozen voor de consument”, zegt Groeneveld. ,,Die willen we vertellen hoe je ermee moet omgaan, een onderscheid kunt maken tussen legaal en illegaal.”

Maar tegelijkertijd lobbyt de vuurwerkbranche in Den Haag, zegt Groeneveld, mede om via die weg ook Europese regelgeving te veranderen en zo het illegale werk aan te pakken. ,,Dat kunnen wij niet, maar de Nederlandse overheid wel. Daar wijzen we nu al heel lang op. Dat je de Europese regelgeving aanpast zodat de Cobra niet op legale wijze kan worden geproduceerd in Italië”, noemt hij als voorbeeld.

Account maken voor certificaat

De consumentencampagne van de vuurwerkbranche behelst onder meer een app. Daarop is mede een vuurwerkwijzer te vinden die aangeeft welk siervuurwerk dit jaar mag worden verkocht en afgestoken. Ook kunnen mensen een gratis cursus volgen om te leren hoe veilig siervuurwerk af te steken; daar krijgen ze een ‘siervuurwerk-afsteekcertificaat’ voor. Daar staat wel tegenover dat ze een account moeten aanmaken, met wachtwoord en al.

Of dat geen onnodige drempel is? Groeneveld noemt onder meer dat de app mensen op die manier meldingen wil geven, ook op oudejaarsavond. ,,Denk aan je vuurwerkbril, denk aan de veiligheid. Dan is het een app geworden die je voortdurend op de hoogte houdt van de veiligheidsaspecten. Het kan waaien op oudejaarsavond, dan moet je daar met vuurwerk afsteken misschien wel rekening mee houden.”

Bovendien ‘willen ze dat certificaat op één of andere manier een beetje body geven’, klinkt het. ,,Goed, toen ze het aan ons hebben gepresenteerd, hebben wij best even nagedacht: is dit toegankelijk genoeg? Maar we dachten: ja. Die vuurwerkliefhebber gaat dit doen. Dat is de consument ook, anders zou hij geen vuurwerk kopen. Mocht na een evaluatie in januari blijken dat we dingen nog slimmer kunnen aanpakken, zullen we dat voor volgend jaar zeker meenemen.”

Volledig scherm Sommig vuurwerk mag je wel weer in de hand houden, zoals fakkels. © Herman Stöver

Andere regels dan vorig jaar

De vuurwerkregels zijn deze jaarwisseling weer anders dan de vorige keer. De afgelopen twee jaar gold er een verbod op eindejaarsvuurwerk. Dit jaar is dat niet het geval en is het toegestaan zogenoemd F2-siervuurwerk af te steken: denk aan onder meer cakes en fonteinen. Wat verboden blijft, is de F3-categorie, ofwel knalvuurwerk. Denk daarbij aan vuurpijlen en Chinese matten. Fop- en schertsvuurwerk, de zogenoemde F1-categorie, mocht - en mag - het hele jaar door worden verkocht en afgestoken. Onder die categorie vallen onder meer knalerwten en sterretjes.

Onderdeel van de presentatie in Veenendaal is een fysieke uitleg hoe veilig vuurwerk af te steken. Liefhebbers-woordvoerder Jeffrey Peters steekt buiten het één en ander aan vuurwerk af. Uit de F1-categorie, want F2 mag pas op oudejaarsavond. ,,De cursus gaat in op: wat is nou belangrijk bij het veilig deelnemen aan de Nederlandse vuurwerktraditie”, zegt hij over de digitale app. ,,De voornaamste zaken zijn de veiligheidsmiddelen en de veiligheidsregels.”

Volledig scherm © Herman Stöver Een aantal veiligheidsmiddelen en -regels volgens Jeffrey Peters - Gebruik een vuurwerkbril en aansteeklont. Je kan eventueel ook oordoppen gebruiken. - Lees altijd de gebruiksaanwijzing, de specifieke veiligheidsregels verschillen per stuk siervuurwerk. En op oudejaarsavond, bij het aansteken van categorie 2-vuurwerk: lees de gebruiksaanwijzing binnen, voordat je met het vuurwerk naar buiten gaat, zodat je buiten precies weet wat je moet doen. - Leg het vuurwerk eerst op de grond: steek het nooit aan terwijl je het in je hand vasthebt, tenzij het in de gebruiksaanwijzing staat. - Steek je vuurwerk altijd met een gestrekte arm aan. - Bevind je niet met je lichaam boven het vuurwerk als je het aansteekt. En ga zo snel mogelijk op de vereiste afstand staan zodra de lont brandt. - Let bij het afsteken op je omgeving. - Voorkom overlast voor je medemens: steek vuurwerk alleen af op de toegestane tijden en steek alleen legaal siervuurwerk af. En ruim nadien je troep op.

Volledig scherm © Herman Stöver

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.