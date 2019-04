VVD Barneveld wil asbestrapport over Vink ook openbaar hebben

Wageningen ouder dan Nijmegen? En wist je dat je met planten kunt praten? Er is trouwens ook een wietkever gesigna­leerd

15:01 Daar trapte je mooi even in. Ook in de Vallei weten ze hoe 1 april-grappen werken. En er is over nagedacht, het is niet van het niveau “meneer, uw schoenveter zit los”. Hieronder de meest opvallende grappen uit de regio.