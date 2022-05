Waar kun je het beste staan tijdens de wielerklassieker? Vijf tips

1. Amerongse Berg

Misschien al een mooi voorproefje voor de Vuelta ofwel de Ronde van Spanje, die hier later deze zomer passeert. dan liggen op de Alto d’Amerongse Berg de eerste punten voor de bergtrui klaar. Die is er in Veenendaal-Veenendaal niet, maar boven op deze heuvel is elke koers een genot om te zien.