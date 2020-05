Waarom atlete Ilonka (32) uit Nijkerk na vijftien jaar praat over misbruik door haar trainer: ‘Hij had mij volledig in zijn macht’

Jarenlang dacht ze dat het haar schuld was. Nu zegt Ilonka Wolswinkel (32): ,,Ik was een tiener, hij een man van in de vijftig. Ik was de pupil, hij de trainer. Hij had mij volledig in zijn macht. Hij zat aan me, maar hij was óók degene die mij harder liet lopen.”

De oud-Nijkerkse is vanaf vandaag actief bij het nieuwe netwerk Sporters helpen Sporters dat misbruik in de sport bespreekbaarder wil maken.

Al vanaf haar 12e had Ilonka één grote passie: rennen, héél hard rennen. Bij haar dorpsclub in Nijkerk liet ze clubrecords sneuvelen en al snel stapte ze over naar de atletiekvereniging Athlos in Harderwijk. Haar hele leven draaide om de sport.

Mooie borsten

,,Ik was ontzettend fanatiek, wilde het beste uit mezelf halen. Op een gegeven moment trof ik een trainer die potentie in mij zag. Hij ging vaak met me mee naar wedstrijden. Het was leuk bij hem, hij deed veel voor me en we kregen een vertrouwensband. Op een gegeven moment zei hij dat ik mooie borsten had. Een tijdje later lag er een hand op een plek waar die niet thuis hoorde. Ik vond het gek, maar ik bagatelliseerde het. Het gevoel dat er iets niet klopte wilde ik niet toelaten. Heel lang kon ik tegen mezelf zeggen dat hij het niet zo bedoelde.

Quote Uiteinde­lijk heeft hij mij verkracht, toen we een keer samen gingen mountainbi­ken Ilonka Wolswinkel

Toen hij mij begon te zoenen kon ik het niet meer negeren, maar ik was niet bij machte om er iets tegenin te brengen. Uiteindelijk heeft hij mij verkracht, toen we een keer samen gingen mountainbiken. Ik was toen negentien. Pas toen ik thuis onder de douche stond realiseerde ik me wat er gebeurd was. Maar ik had er geen gevoel bij. Het aan iemand vertellen? Het kwam niet in me op.

Opgebiecht

Twee weken later wilde hij me spreken, hij had het opgebiecht aan zijn vrouw. Dat was het einde. Hij stelde een mail op die ik moest versturen naar de club, dat ik zou stoppen omdat ik elders zou gaan trainen. Hij wist dat ik die mail zou versturen en dat heb ik ook gedaan. Zoveel macht had hij nog over mij.

In de periode daarna ging het niet echt goed met mij. Ik had anorexia ontwikkeld, was overtraind, kampte met blessures. Een deel van het plezier in het lopen was wel weg. Maar ik stak mijn kop in het zand en ging door. Ik heb het wel aan mijn latere man verteld en aan mijn ouders, maar ik bleef het wegstoppen.

Quote Ik heb altijd gedacht dat ik de schuldige was. Inmiddels weet ik dat ik geen keus had Ilonka Wolswinkel

Pas toen de #metoo-periode kwam was er geen houden meer aan. Wat ik niet onder ogen kon zien kwam overal voorbij: in de krant, op televisie. Ik kon niet meer doen alsof er niets was gebeurd. Therapie heeft mijn schaamtegevoel uiteindelijk weggenomen. Hij heeft misbruik gemaakt van zijn machtspositie. Hij was trainer, ik de pupil. Hij was in de vijftig, ik een tiener. Ik heb altijd gedacht dat ik de schuldige was, ik twijfelde over mijn rol. Inmiddels weet ik dat ik geen keus had. Ik was zijn marionet, hij trok aan de touwtjes.

Volledig scherm © RodneyPhotography

Touwtjes in handen

Over aangifte doen heb ik lang nagedacht maar ik zie er geen heil in. Het is mijn woord tegen het zijne en het is een lang en pijnlijk proces. Ik zou het wel gedaan hebben als hij nog trainer was en er misschien nog nieuwe slachtoffers konden komen, maar hij is al jaren geleden gestopt. Ik vond wel dat hij moest weten hoeveel pijn hij mij heeft gedaan. Via Perspectief Herstelbemiddeling van Slachtofferhulp is een gesprek met hem geweest onder leiding van een onafhankelijk persoon. Over de inhoud hebben we geheimhouding afgesproken, maar ik vond het fijn om dit keer de touwtjes in handen te hebben.

Quote Ik voel me verplicht iets nuttigs te doen met wat mij overkomen is. Dan levert het misschien toch nog iets goeds op

Lange tijd heb ik me eenzaam gevoeld door wat me overkomen is, maar door #metoo heb ik steun gevonden in de verhalen van andere mensen. Eind vorig jaar heb ik contact gezocht met Renald Majoor, die als Vitesse-jeugdspeler seksueel misbruikt is. Ik heb me aangesloten bij zijn nieuwe stichting Sporters helpen Sporters. Op de website daarvan kunnen mensen mijn verhaal lezen en contact met me opnemen. Wat mij is overkomen wil en kan ik niet meer wegstoppen. Ik voel me verplicht om er iets nuttigs mee te doen. Dan levert het misschien toch nog iets goeds op.

Ja, ik snap dat dit nadelige gevolgen kan hebben voor mijn ex-trainer. Maar de positieve gevolgen van het delen van mijn verhaal wegen voor mij zwaarder. In het verleden heeft hij keuzes gemaakt die nadelig voor mij waren en ik maak nu een keuze die misschien nadelig is voor hem. Zo is het leven.”