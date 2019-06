Wageningen coördineert Europees miljoenenproject tegen bos- en heidebranden

WAGENINGEN - Wageningen Universiteit en Researchcentrum gaat experts opleiden in het bestrijden van natuurbranden. Met Europees geld: Brussel steekt 4 miljoen euro in het project, dat PyroLife heet.

,,Door klimaatverandering neemt het aantal natuurbranden toe. Vooral Zuid-Europa heeft ermee te maken. Kijk naar de bosbranden van vorig jaar in Griekenland en Portugal, waarbij zelfs doden zijn gevallen", zegt woordvoerder Marieke Reijneker van Wageningen UR. ,,In Noord-Europa neemt het risico op natuurbranden toe. In Nederland hebben we natuurlijk al heidebranden te maken.”

Poldermodel

Project PyroLife bestaat eruit dat universiteiten en kenniscentra uit verschillende landen en ook brandbestrijders met praktijkervaring kennis gaan uitwisselen. De coördinatie berust bij Wageningen UR. ,,In Zuid-Europa hebben ze meer ervaring met het bestrijden van natuurbranden", zegt Reijneker. ,,Wij wonen in Nederland met veel mensen op een klein stukje land en kunnen dus onze sociale kennis inbrengen. Het poldermodel. En wij hebben kennis van water. We voorkomen met dijken en deltawerken dat we wegspoelen. Inmiddels werken we aan het vasthouden van water voor periodes van droogte.”

Het uitwisselen van kennis en ervaring over natuurbranden op zo'n grote schaal is nieuw in Europa. ,,Wat werkt wel en wat werkt niet. Hoe ontstaat brand, hoe kun je dat voorkomen, hoe kun je het landschap zo inrichten dat de kans klein is dat brand ontstaat en hoe bereid je mensen erop voor”, vat Reijneker de vragen samen waarop het project het antwoord zoekt.

Experts