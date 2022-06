Wageningen heeft nog twee of drie weken nodig voor opruimen van stormschade van vier weken geleden

Nog twee tot drie weken opruimen

Een woordvoerder van de gemeente Wageningen zegt dat de inspectie van de bomen is afgerond. ,,We hebben ongeveer achthonderd bomen moeten inspecteren op loshangende takken. We verwachten dat het opruimen van afgewaaide takken nog twee tot drie weken in beslag neemt.”



Langs de Oordsesteeg, een fiets- en wandelpad, ligt nog altijd een omgewaaide boom - een fors exemplaar - in de sloot. ,,Het is de boom waar de laatste twee jaar in de winter ransuilen in zaten”, zegt Nico Veenendaal. ,,De boom staat aan de rand van onze tuin. Het is nog onderwerp van gesprek wie hem weg moet halen. Ik of de gemeente? Hij ligt gelukkig niet echt in de weg.”