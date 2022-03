Wageningen heeft nu ook een astronomievereniging voor studenten: ‘Het zou leuk zijn als er meer met een telescoop rondlopen’

Video Opnieuw benzinegek­te in Duitse grensgebie­den: ‘Dit weekend twee extra tankwagens in Gelderland om tankstati­ons te bevoorra­den’

Het was opnieuw dringen geblazen bij tankstations in verschillende delen van de regio. Onder meer in Anholt en Elten was vrijdag sprake van een gigantische drukte vanwege de oplopende benzineprijzen. De gevolgen van de oorlog in Oekraïne zijn duidelijk zichtbaar aan de pomp. Euro 95 is op sommige plekken zelfs al op.

25 februari