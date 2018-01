Wageningen krijgt een Engelstalig Kieskompas

Het is dus een eerste succes voor Connect, dat in maart hoopt te kunnen debuteren in de Wageningse gemeenteraad. ,,Het is een breed gedragen initiatief van een tiental internationale organisaties die in Wageningen werkzaam zijn, onder wie Student Alliance Wageningen'’’ zegt woordvoerster Rani Temmink van Connect. ,,Het helpt denk ik om de betrokkenheid en inclusiviteit van de talrijke buitenlandse inwoners van Wageningen te vergroten. We weten dat bij hen de behoefte er is om meer te weten over wat er allemaal speelt in Wageningen en ze maken een flink deel uit van onze samenleving.’’