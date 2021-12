Wageningen krijgt zeven beweegroutes dwars door de stad

column Even doorspoe­len om te kijken of ze goed terechtko­men

Op een nog zonnige maandagavond in september collecteer ik in Bennekom voor het KWF. Bij het eerste huis waar ik aanbel, sta ik al met tranen in mijn ogen om een meneer op leeftijd die 50 euro geeft en met een trieste blik vertelt dat zijn vrouw aan kanker is overleden.

4 december