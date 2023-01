Wageningen maakt zich op voor de 32ste Bluesroute: ‘Zelfs als er sneeuw ligt, is het nog druk’

Kunst in de ValleiBluesliefhebbers komen van vrijdag 20 tot en met zondag 22 januari aan hun trekken tijdens de 32ste editie van de Bluesroute Wageningen.

,,Enkele kroegeigenaren wilden ruim dertig jaar geleden iets organiseren in de maand waarin ze de slechtste omzet hadden. Daar is de Bluesroute uit voortgekomen. Destijds was zo’n evenement vrij uniek, maar tegenwoordig wordt het in veel plaatsen gekopieerd”, vertelt bestuurslid Evert van Veenendaal.

De bluesoptredens vinden plaats bij dertien locaties in het centrum. ,,De meeste zijn kroegen, maar Hotel De Wereld doet bijvoorbeeld ook mee. Dat is heel leuk, want ik hoor van veel mensen dat ze daar nog nooit binnen zijn geweest.”

Rondje door de stad

De Bluesroute brengt ieder jaar veel publiek op de been. ,,De optredens zijn gratis toegankelijk, dus dat is een mooie gelegenheid om even een rondje door de stad te maken. Op straat zie je allemaal groepjes die van bandje naar bandje lopen. Sommige mensen komen niet verder dan één kroeg, dus dat kan ook.”

Dat januari koud, grijs en nat kan zijn, maakt de bezoekers volgens Van Veenendaal niks uit. ,,Zelfs als er sneeuw ligt, is het nog druk. Dat komt denk ik door de gemoedelijke sfeer. Er zijn nooit opgefokte toestanden. Bluesliefhebbers komen om te genieten van de lekkere muziek.”

‘Blues verbindt’

Zo’n driekwart van de optredende muzikanten komt volgens Van Veenendaal uit Wageningen. ,,Wageningen is altijd een bluesstad geweest. Het publiek is ook heel divers. Vroeger zag je veel ouderen, maar de laatste jaren valt me op dat er steeds meer jongeren op afkomen. Blues verbindt.”

Zelf kijkt Van Veenendaal uit naar het optreden van de band Sinners Reborn op zondagmiddag in café Bij Roos. ,,Dat is een soort Wageningse reünieband die voor het eerst optreedt. Een aantal bandjes speelt ieder jaar tijdens de Bluesroute, maar er valt ook altijd veel nieuws te ontdekken.”

Zie voor alle info bluesroutewageningen.nl.

