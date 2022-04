‘Wageningen moet sneller duurzame energie opwekken’

Om het doel te halen, heeft de gemeente een zogeheten routekaart opgesteld met maatregelen. Maar GroenLinks wil meer snelheid. Groot wees er maandagavond tijdens een discussie in de gemeenteraad op dat er in 2034 geen fossiele energie meer gebruikt mag worden in Nederland. ,,Als wij dan mikken op 2040 om alle energie duurzaam op te wekken, zijn we te laat.”

Sneller duurzame energie

Groot vindt dus dat Wageningen zijn duurzame energievoorziening al in 2030 voor elkaar moet hebben. Ze zegt dat nu al bekend is hoeveel energie Wageningen moet opwekken: 1847 terajoule. ,,Dat staat gelijk aan 100 hectare zonnevelden, drie windmolens en 300.000 zonnepanelen op daken. Laten we dus zo snel mogelijk op zoek gaan naar locaties hiervoor. Dat is echt heel belangrijk.”

Quote Als wij dan mikken op 2040 om in Wageningen alle energie duurzaam op te wekken, zijn we te laat Rosanne Groot, GroenLinks

Dat er een urgentie is om over te stappen op duurzame energie, daar is iedereen het over eens. Cato Vonk (Connect Wageningen) gaf die urgentie op een originele wijze weer door te zeggen dat ze in 2040 bijna twee keer zo oud is als nu. ,,Daarom ben ik het ermee eens dat we moeten versnellen.”

Robin Baas (CDA) plaatst een kanttekening bij de omgeving van Wageningen. ,,We kunnen dit niet als een lokaal probleem aanpakken. Rond Wageningen ligt veel natuur. Inzetten op energie opwekken in dat gebied gaat altijd ten koste van de biodiversiteit.” Baas wil dat Wageningen dit probleem dus niet alleen oplost.

Meer windmolens in plaats van zonneparken

Omdat zonneparken relatief veel beslag leggen op grond, leeft de gedachte om meer windmolens op Wagenings grondgebied te plaatsen. Juriën Koster (PvdA) vindt dat de drie windmolens er sowieso moeten kunnen komen. Op dit moment heeft Wageningen zich in Foodvalley-verband gecommitteerd aan een of twee windmolens.

Jan van Harten (ChristenUnie) is met name benieuwd of drie windmolens op Wagenings grondgebied wel haalbaar is: ,,En dan helemaal voor 2030.”

Weinig tot geen geschikte plekken

Lara Minnaard (Stadspartij) liet tijdens de verkiezingscampagne doorschemeren geen windmolens in Wageningen te willen. Tijdens de informatie kwam ze daar iets op terug, maar ze toonde zich ook maandagavond terughoudend. ,,Er zijn in Wageningen weinig tot geen plekken waar je windmolens kunt plaatsen.” Een extra windmolen maakt dat niet makkelijker. ,,Bovendien heeft een windmolen ook een bepaalde afstand tot bebouwing nodig. Als je het zo bekijkt, is het nog maar de vraag of een windmolen minder ruimte inneemt dan een zonnepark.”

Op 30 mei neemt de gemeenteraad een besluit over de routekaart.