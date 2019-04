Wageningen ouder dan Nijmegen? En wist je dat je met planten kunt praten? Er is trouwens ook een wietkever gesignaleerd

Daar trapte je mooi even in. Ook in de Vallei weten ze hoe 1 april-grappen werken. En er is over nagedacht, het is niet van het niveau “meneer, uw schoenveter zit los”. Hieronder de meest opvallende grappen uit de regio.