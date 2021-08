Wageningen Universiteit levert meer dan alleen wetenschappers af

Neem het grote talent op de 400 meter en 400 meter horden Femke Bol. Deze atlete staat in Wageningen ingeschreven als student Communicatiewetenschappen. Zevenkampster Emma Oosterwegel doet de studie Bodem, Water en Atmosfeer en hockeyster Frédérique Matla heeft bijna haar studie Biologie afgerond.



Nadine Visser, specialist op de 100 meter horden en deel uitmakend van de 4 x 100 meter estafetteploeg, is net een paar maanden klaar met haar bachelor Gezondheid en Maatschappij. Baanwielrenner Jan-Willem van Schip deed hetzelfde als Oosterwegel en is al een paar jaar klaar. Datzelfde geldt voor wegwielrenster Annemiek van Vleuten. Zij rondde de studie Dierwetenschappen met succes af.



Maar in Tokio tonen ze hele andere kwaliteiten. Goud voor Van Vleuten en Matla, zilver voor Van Vleuten, brons voor Bol (ook nog zesde op de 4 x 400 meter) en Oosterwegel. Visser werd vijfde, Van Schip zesde en vijfde. Het lijkt er haast wel op dat een studie in Wageningen een garantie is voor olympische glorie.



Toch is dat niet lang altijd het geval. Zelf studeerde ik Plantenveredeling, maar sportief is het nooit echt wat geworden. Ik mocht een keer meedoen aan de Duitse studentenkampioenschappen atletiek en ben ooit Open LH kampioen op de 800 meter geweest. Maar verder kwam ik in de verste verte niet in de buurt van de Spelen. En een succesvol plantenveredelaar ben ik uiteindelijk ook niet geworden.