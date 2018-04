Wageningen wil álles qua bereikbaarheid nog eens onderzoeken

VIDEO Het wordt dik 25 graden, maar een plons zit er in Bennekom en Lunteren nog niet in

16 april BENNEKOM/LUNTEREN - Het wordt de komende dagen minstens 25 graden; maar een lekkere plons in de buitenbaden van Bennekom en Lunteren zit er nog niet in. Zaterdag 28 april openen ze de poorten. Buitenzwemmers zijn dus nog even aangewezen op de Rijn of plassen.