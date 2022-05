Wageninger (19) en Renkumer (18) aangehouden voor oplichting ouderen: ‘Meer dan 70.000 euro buitgemaakt’

Wageningse studenten­zei­lers derde bij Race of the Classics

Dit jaar kon het eindelijk weer doorgaan, de Race of the Classics (de Rees). Elf teams zeilden op klassieke schepen van de Veerhaven in Rotterdam via Den Helder naar Amsterdam. En bij dit grootste studenten-zeilevenement van Europa bemachtigde team Wageningen de derde plek.

11:45