Wageningse hoogleraar Leonie Janssen-Jansen (42) overleden

Janssen-Jansen vertelde juni vorig jaar openhartig over haar dunnedarmkanker. Enkele maanden daarvoor had ze te horen gekregen dat door uitzaaiingen ze nog maar enkele maanden te leven zou hebben. De oncoloog gaf haar in overweging te stoppen met behandeling en met pijnstilling nog zo veel mogelijk te genieten van de resterende tijd. Janssen-Jansen wilde doorgaan. Ze had gehoord over een experimentele chemokuur. Het medicijn was duur, zo'n 100.000 euro per jaar. ,,Ik was 40 jaar met twee jonge kinderen. Ik moest voor mezelf en mijn kinderen proberen of het werkt’’, vertelde ze.