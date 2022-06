Weer auto uitgebrand in Veenendaal, derde keer in korte tijd

Domino’s opent eind juni in Bennekom vestiging tegenover New York Pizza: ‘Piz­za-oor­log in ons dorp?’

Een jaar na de opening van New York Pizza begint concurrent Domino’s binnenkort in Bennekom een vestiging aan de overkant van de Dorpsstraat. Dat is opvallend voor een dorp met 17.000 inwoners.

11 juni