Weer vijverleed in Ede: nu blauwalgen aangetroffen in Proosdijvijver

Inwoners maar ook honden moeten contact met het water vermijden. Ze kunnen er beter niet in zwemmen of water van de vijver drinken.

Blauwalg ontwikkelt zich meestal tussen juli en september in stilstaand water bij temperatuur boven de 20 graden en weinig wind. Er ligt dan een blauwgroene laag op het water. Het is niet mogelijk om het water in de Proosdijvijver te verversen, omdat het stilstaand water is.

Mensen die in contact komen met het water kunnen huiduitslag en maag- en darmproblemen krijgen. Dat kan gebeuren bij het inslikken van water of als men via de huid of ogen in contact komt met de blauwalgen.

Meer vijverleed in Ede

Ede heeft de laatste weken al meer te kampen met vijverproblemen. Bewoners van de Edese wijk Rietkampen hebben al enkele weken metershoge waarschuwingsborden rondom de vijvers in de wijk. Ze roepen op om contact met het water te vermijden. Dat zit namelijk vol met gifstoffen, afkomstig van bacteriën.

Dat begon in juni in de Stroombergvijver waar dode eenden werden aangetroffen. Op twaalf plekken in de wijk is sprake van botulisme, een ernstige ziekte die wordt veroorzaakt door de gifstoffen (toxines) van een bacterie die veel voorkomt in warm water met een laag zuurstofgehalte.

De borden blijven daar nog wel even staan. ,,De temperatuur van het water zal flink moeten dalen. Dat is de enige manier waarop de bacterie minder actief wordt. Maar tegen die tijd is het al ruimschoots najaar, verwacht ik. Daarom laten we die waarschuwingsborden voorlopig gewoon staan”, aldus een woordvoerder van waterschap Vallei en Veluwe eerder deze week.