Wéér vogelgriep in Lunteren: duizenden kippen worden geruimd, maatregelen voor 235 (!) bedrijven in regio

LUNTEREN - Bij een kippenboer in Lunteren is vogelgriep geconstateerd, meldt de overheid zondagochtend . Bij het bedrijf moeten 5000 legkippen worden geruimd om verspreiding van het virus te voorkomen. De boerderij ligt in een gebied waar nog veel meer pluimvee wordt gehouden. De uitbraak heeft daardoor grote gevolgen voor bedrijven in de regio.

Zo moeten dieren bij nog zeven pluimveebedrijven worden afgemaakt, omdat deze binnen een zone van 1 kilometer van het getroffen bedrijf in Lunteren liggen. Ook geldt er per direct een vervoersverbod voor 235 pluimveebedrijven die binnen een straal van 10 kilometer van de besmetting liggen, voor twee weken.

Door dat verbod mogen boeren grofweg geen vogels of eieren vervoeren. Ook mest van vogels en gebruikt strooisel moet in de stallen blijven, laat het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit weten in een nieuwsbericht.

Landelijke maatregelen

Volgens het ministerie gelden er nog altijd landelijke maatregelen. Zo is er nog steeds een ophokplicht voor pluimveebedrijven van kracht en mag niet iedereen zomaar een pluimveebedrijf bezoeken.

In een zone van 3 kilometer rondom het besmette bedrijf liggen dertig andere pluimveebedrijven. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) blijft de komende twee weken deze boeren intensief volgen. Ze letten daarbij op ziekteverschijnselen bij dieren.

Op de kaart hieronder is te zien waar in Nederland er op dit moment maatregelen gelden voor pluimveebedrijven. Als de kaart niet goed wordt weergegeven, kunt u de kaart ook via deze link bekijken.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Niet de eerste keer

Het niet de eerste keer dat er vogelgriep wordt geconstateerd in de Gelderse Vallei. Het gebied geldt als epicentrum van de pluimveehouderij in Nederland. In totaal werden er in de regio al meer dan een miljoen vogels geruimd sinds de start van dit jaar. Vooral in Lunteren, waar de pluimveedichtheid het hoogst is, was het vaak raak. Bij verschillende uitbraken werden daar eerder dit jaar honderdduizenden kippen uit voorzorg afgemaakt. Landbouwminister Henk Staghouwer zei toen dat het aantal pluimveebedrijven in Lunteren en Barneveld veel te groot is en dat dit rigoureus moet worden teruggebracht.

Opvallend is dat er sinds de uitbraak in mei ruim drie maanden lang geen uitbraak van vogelgriep was vastgesteld in de Gelderse Vallei. Besmettingen vonden de afgelopen maanden vooral plaats in de de gebieden ten westen en noorden van de regio. Het gaf de pluimveehouders in de Vallei enige hoop dat de geldende ophokplicht en het vervoersverbod op termijn in zouden worden getrokken, zoals eerder in aangrenzende regio's gebeurde. Maar dat lijkt met de nieuwe uitbraak in Lunteren voorlopig niet aan de orde.

Zie hieronder hoe pluimvee geruimd werd bij een eerdere besmetting.