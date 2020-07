Weggestuurde oud-wethouder Ede vroeg collega's om baan voor haar partner

EDE- Oud-wethouder Willemien Vreugdenhil van Ede kondigde in mei haar gedwongen vertrek aan. Ze blijkt aan verschillende collega's expliciet gevraagd te hebben of zij een baan beschikbaar hadden voor haar partner.

Daarmee was er sprake van belangenverstrengeling. ‘Ik ben diep verontwaardigd’, reageerde gemeentesecretaris René Groen destijds aan Vreugdenhil, blijkt uit app-gesprekken die openbaar zijn gemaakt op basis van de Wet openbaarheid van bestuur.

Op zoek naar geschikte baan



De oud-wethouder heeft sinds oktober een relatie met een ambtenaar van de gemeente Ede. Hier voelde hij zich ‘niet gewaardeerd of gezien,’ blijkt uit berichtjes die Vreugdenhil uitwisselde met concern-directeur Marieke Seip.

In dit app-gesprek vroeg ze Seip of er nog een geschikte baan was voor haar partner. ‘Misschien kun je samen sparren over de mogelijkheden bij bijvoorbeeld oddv [Omgevingsdienst De Vallei, red.] of een andere verbonden partij.’

‘Dit is dus het effect van jou in vertrouwen nemen’

Hierover werd ze enkele dagen later op de vingers getikt door gemeentesecretaris Groen, maar Vreugdenhil verweerde dat het haar volste recht was om dit te vragen bij een collega. ‘Dit is dus het effect van jou in vertrouwen nemen,’ was onder andere haar reactie.

In de afscheidsbrief van Vreugdenhil gaf de oud-wethouder aan dat ze al eerder nadacht over haar vertrek. Zo gaf het uitbreken van de coronacrisis haar veel druk: ‘Als alleenstaande moeder van vier kinderen, die plotsklaps volledig thuis kwamen, het intensiveren in crisisstand van het wethouderschap, maken dat ik mij genoodzaakt voel, om keuzes te maken’.