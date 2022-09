Wekerommers hebben een week lang geen supermarkt in het dorp

,,Dat is een tussenstap naar onze nieuwe winkel, die we eind 2023, begin 2024 openen onder het nieuw te bouwen appartementencomplex. Dat komt op de plek waar onlangs het oude silogebouw Coöperatie De Valk is gesloopt”, zegt Robert Hoek van de supermarkt aan de Edeseweg.



De winkel gaat op zaterdag 17 september dicht en opent precies een week later zijn deuren. ,,We gaan niet heel veel verspijkeren aan de winkel. We bewaren de grote investeringen voor de verhuizing anderhalf jaar later. Wel gaan we in Wekerom voor het eerst werken met drie zelfscan-kassa’s. Op de plek van de nieuwe winkel zijn ze nu aan het graven voor de parkeergarage. Straks kunnen bezoekers van de winkel en bewoners van 32 nieuwe appartementen daar hun auto kwijt.”