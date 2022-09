Welkom in Wageningen zet gastgezinnen en Oekraïense vluchtelingen in het zonnetje in de wijngaard

Zo ziet vrijwilligersorganisatie Welkom in Wageningen het samenzijn op deze vrijdagnamiddag ook voor ogen. ,,We willen allereerst Wageningse gastgezinnen en begeleider vanmiddag in het zonnetje zetten, dank zeggen voor alles wat zij doen”, zegt Jack Bogers. ,,Maar tegelijk is het erg leuk dat Oekraïners, jong en ook ouder, naar hier zijn gekomen voor een hapje en een drankje. Om elkaar weer eens te spreken of kennis te maken.”

Glaasjes appelsap

Pieter en Anneke Rosa hebben de uitnodiging dankbaar aanvaard. Ze zijn met Aleksandra en haar 10-jarige dochter Jeeva gekomen. Even later komt Jeeva ongevraagd met een paar glaasjes appelsap aangewandeld. ,,Alsjeblieft”, zegt ze met een lach op haar gezicht.

De Wageninger kan een gevoel van trots niet onderdrukken. ,,Jeeva gaat zo goed, mooi om te zien. Dat wil je ook graag. Al vele jaren hebben Anneke en ik vluchtelingen opgevangen. We zouden ons kantoor dicht bij huis kunnen verhuren, maar voor Aleksandra en Jeeva is het een fijne woonplek. Dat is ons veel meer waard.”

Quote We zouden ons kantoor dichtbij huis ook kunnen verhuren, maar voor Aleksandra en Jeeva is het een fijne woonplek Pieter Rosa

Aan de andere kant van de tafel zit Aleksandra. ,,We voelen ons comfortabel in het centrum van Wageningen. We zijn onder de mensen. Jeeva wandelt zo de deur uit om bij de Action een paar pennen te kopen. We weten niet hoelang we hier zijn. Maar nog wel twee of drie jaar, verwacht ik. Dat heb ik Jeeva ook verteld. Voor haar is dat oké, al mist zij opa en oma. Net als ik mijn vader en moeder graag in de armen zou sluiten.”

Misschien een eigen plekje

Aleksandra heeft een baan en denkt voorzichtig aan een eigen plekje voor haar en Jeeva. ,,Maar ik weet dat het lastig is in Nederland. Iets kleins, misschien. Veel mensen zoeken een woning. Maar ik wil Anneke en Pieter liever niet lang tot last zijn.”

Zo voelt het helemaal niet, laat het Wageningse echtpaar in woord en gebaar weten. Maar ze begrijpen de wens van de Oekraïense tegelijk heel goed.

Quote Met veel gastgezin­nen die hier vanmiddag zijn gaat het goed, voor anders is het lastiger Jack Bogers, Welkom in Wageningen

Bogers kijkt tevreden rond. Hij spreekt van een ‘fijn samenzijn’. ,,Met veel gastgezinnen die hier vanmiddag zijn gaat het goed. Je ziet hoe gemoedelijk de sfeer is. Daar genieten wij met Welkom in Wageningen van. Maar we weten ook dat er gezinnen zijn in onze stad voor wie het lastiger is. Die willen na een half jaar graag het stokje doorgeven.”

‘Je krijgt er ook veel voor terug’

,,Die boodschap breng ik toch graag nog even onder de aandacht. En ik hoop dat andere Wageningers zich geroepen voelen in de bres te springen. Natuurlijk, je levert in veel gevallen een deel van jouw privacy in. Maar je krijgt er ook veel voor terug. Dat heb ik de afgelopen maanden vaak genoeg ervaren, en dat hoop ik te blijven zien de komende tijd.”

Volledig scherm Samen op de foto in de wijngaard op de Wageningse berg. dat was voor sommige Oekraïense meiden een mooi fotomoment tijdens de bijeenkomst voor gastgezinnen en vluchtelingen tussen de druivenplanten. © Herman Stöver