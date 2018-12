Wethouder Barneveld beschuldigt Zembla in kwestie vervuilde grond Vink

Volgens wethouder De Kruijf wordt in de uitzending Henk-Jan Baakman, directeur van de Omgevingsdienst de Vallei, geciteerd terwijl er in werkelijkheid een buurtbewoner aan het woord is.



De Kruijf adviseerde de gemeenteraad woensdagavond tijdens het interpellatiedebat om de uitzending over de Vink-kwestie terug te luisteren. ,,Hoe je omgaat met journalistiek dat is dan aan Zembla. Maar de uitspraak: ‘Het college wil het niet begrijpen’, is niet van meneer Baakman. Ik raad u echt aan dit terug te luisteren. Want dit is een aantijging die wij niet wensen te accepteren.’’



De uitspraak werd gedaan op de besloten bewonersavond in Barneveld op 9 november en maakte deel uit van een langer geluidsfragment waarin Baakman aan het woord is. Een bewoner had een gesprek met Baakman stiekem opgenomen. Het fragment was te horen in de tv-uitzending van Zembla over mogelijk vervuild zand in Barneveld. ,,U moet heel goed luisteren, maar dan zult u echt tot de conclusie komen dat meneer Baakman deze tekst niet uitspreekt’’, aldus De Kruijf.