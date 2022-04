Wie beroofde het Bennenkomse postkantoor in 1938? Met het spel van Jules (28) kom je erachter

Veenenda­ler veroor­deeld voor stalken van ex-vrouw: ‘Niet wereld­schok­kend wat u deed, wel heel irritant’

Een voorwaardelijke boete van 5000 euro moet een 63-jarige Veenendaler ervan weerhouden zijn ex-vrouw in de toekomst nog eens te stalken of lastig te vallen. Dat is de uitkomst van de strafzaak die vrijdag in de Utrechtse rechtbank tegen de Veenendaler diende.

29 april