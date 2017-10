Wie o wie wint Heel Holland Bakt?

Sarena Solari, winnares van het derde seizoen, sluit zich daarbij aan. Al denkt ze dat Marjolein er ook zomaar ineens met de winst vandoor kan gaan. ,,Hans en Marjolein bakken allebei op hoog niveau. Hij is supernetjes en precies, zij is creatief en gebruikt veel verschillende technieken. Dat is erg moeilijk als je maar kort de tijd hebt.'' Verlinde: ,,Mocht het Marjolein worden, dan vind ik dat het gemeen is gemonteerd door de regie. Ze viel in eerdere afleveringen nauwelijks op. Als ze wint, zijn we op het verkeerde been gezet. ''



Rutger van den Broek, winnaar van het eerste seizoen, denkt dat het te makkelijk is om Hans alvast de zege toe te dichten, al was hij de meest constante deelnemer van het seizoen. ,,Al heb je de afgelopen weken nog zo goed gebakken, als je zondag iets laat vallen of je room gaat schiften, dan verpest je het alsnog. Hoe je presteert in de finale is heel belangrijk.''



Voor de winnaar ligt morgen overigens niet alleen de titel beste thuisbakker in het verschiet. Alle winnaars hebben na Heel Holland Bakt serieus werk gemaakt van een bakcarrière. Rutger zegde dit voorjaar definitief zijn werk in de zorg vaarwel om zich volledig te kunnen richten op zijn bakblog. Zijn vierde kookboek ligt net in de winkel. ,,En er komen er nog zeker twee aan'', zegt hij blij. Menno de Koning (seizoen 2) bracht dit jaar zijn tweede kookboek uit, Annemarie Pronk (seizoen 4) geeft bakworkshops en -demonstraties. Sarena Solari is net terug van een culinaire reis naar Italië. ,,De plannen om dat te doen lagen er al, maar door Heel Holland Bakt kon ik met een vliegende vaart van start'', zegt ze. De wereld ligt open voor de winnaar, dat is duidelijk. Sarena's tip: ,,Doe vooral wat goed voelt, want er komt veel over je heen.''