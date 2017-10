Wielrenner zwaargewond bij botsing met achteruitrijdend busje in Otterlo

Dagen geteld van oudste gymzaal Veenendaal

10:51 VEENENDAAL - Nee, het is geen architectonisch hoogstandje. En echt oud is 'ie ook niet. Maar het was D66 in Veenendaal een lief ding waard geweest om in ieder geval te onderzoeken of de oudste gymzaal van de stad behouden kan blijven. Het met asbest vergeven gebouw is echter rijp voor de sloop, vindt een meerderheid in de raad.