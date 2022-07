Willem laat zijn hond inslapen nadat die hem en zijn vrouw bijt: ‘Rot. Maar Diesel kreeg de kolder in z’n kop’

De 62-jarige Edenaar kwam nog geen twee weken geleden in een seniorenwoning aan de Jan Vermeerstraat in Ede wonen. ,,En toen dachten mijn vrouw en ik: een nieuw huis, een nieuw leven, dus ook graag een nieuwe hond.’’



Want ondanks wat er op sociale media allemaal wordt geventileerd, Willem houdt van honden: ,,Ik heb jaren Sint Bernhards en Rottweilers gehad. Hartstikke leuk, is altijd probleemloos verlopen.’’ Maar met de 4-jarige Bullmastiff Diesel liep het heel anders: ,,We hadden hem al een dag of tien en dat ging best goed. We vonden wel dat de vorige baas er een beetje snel vanaf wilde, maar goed, de eerste dagen liepen lekker. Diesel liet zich lekker knuffelen.’’