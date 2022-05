Woest&Bijster groeit flink: ‘De kunst is om te bewaken dat het niet gelikt of mainstream wordt’

Een kunstfestival dat niet alleen om kunst, maar ook om natuurbeleving draait. Dat had Ellen Bouter voor ogen toen ze in 2016 het initiatief nam voor Woest&Bijster. Dat haar idee aansloeg, blijkt wel uit het feit dat van 6 augustus tot en met 30 oktober de derde editie op stapel staat. Hoewel die groter van opzet is dan ooit, blijft haar missie onveranderd. ,,Ik hoop dat bezoekers door de kunstwerken met andere ogen naar het landschap gaan kijken”, zegt ze.

Drie maanden, 24 kunstenaars

Waar de eerste editie in 2016 een weekend duurde en de tweede in 2018 acht dagen, kent het komende festival een looptijd van bijna drie maanden. Er doen 24 kunstenaars mee, van wie er zes tijdens het festival ter plekke aan het werk zijn. ,,Woest&Bijster is anders dan een beeldenroute, waar vaak bestaand werk te zien is. Alle kunstwerken zijn geïnspireerd op de locatie. Daarnaast pakken we de laatste week nog uit met speciale theatervoorstellingen.”

Volledig scherm Werk van On-Site Poetry tijdens een eerdere editie van Woest & Bijster. © Woest & Bijster

Het werkgebied van Woest&Bijster beperkt zich niet meer alleen tot de omgeving tussen Bennekom en Renkum. Er komen drie fiets- of wandelroutes tussen Otterlo, Ede, Bennekom, Wageningen en Renkum. ,,Je kunt het niet meer in een dag fietsen. We hopen dat bezoekers van buiten de regio blijven overnachten en dat ondernemers meedoen met speciale arrangementen.”

Droom

Een groot Woest&Bijster is altijd de droom van Ellen Bouter geweest, die dit jaar streeft naar 20.000 bezoekers. De organisatie is inmiddels flink geprofessionaliseerd. ,,De kunst is nu om te bewaken dat Woest&Bijster niet gelikt of mainstream wordt. Ik vind het belangrijk dat het festival zijn eigenheid behoudt, met de tent op het Van Slootenplein met livemuziek en de fietsroute. Het moet een festival blijven waar kunstenaars en bezoekers elkaar kunnen ontmoeten en in gesprek gaan met elkaar.”

Volledig scherm Hide and Seek van Eveline Kieskamp tijdens een eerdere editie van Woest & Bijster. © Woest & Bijster