Wolf duikt nu op in Bennekom

Lagerweij fietste naar huis na een avondje zaalvoetbal met zijn vrienden Jorg en Nico. ,,Jorg heeft de beelden gemaakt. We zagen de wolf de Edeseweg oversteken bij café de Keijser en zijn hem op de fiets gevolgd via de Van Hoffenweg en Commandeursweg. Bij de Van Balverenweg stak de wolf over en is hij verder gelopen in de richting van Ede. Daar zijn we hem kwijt geraakt.''



Lagerweij belde meteen de politie: ,,Maar die heeft geen actie ondernomen. Dat deden ze niet zeiden ze zolang er niks bijzonders aan de hand was. Waar de wolf nu is weet ik niet. We waren geen moment bang of zo. Maar toch, het is een wild dier en dan hou je gepaste afstand. Maar het was vanochtend wel een mooi verhaal aan de ontbijttafel. Mijn dochters keken er wel van op.''