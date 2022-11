Wolvenman Jos zag de wolf op zich afkomen toen hij huilde als een wolf: ‘Nu ingrijpen, want dit is niet normaal’

Dit Wageningse alterna­tief voor palmolie moet de wereld een stukje duurzamer maken

Palmolie. Een zeer veelzijdig product dat in de supermarkt terug te vinden is in onder meer shampoo, pindakaas en chocolade. Maar de winning en verwerking ervan is enorm schadelijk voor het milieu. Een Wageningse start-up probeert daar wat aan te doen en heeft een duurzaam alternatief ontwikkeld.

23 november