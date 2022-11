Wolvenman Jos zag het roofdier op zich afkomen toen hij huilde als een wolf: ‘Nu ingrijpen, want dit is niet normaal’

Met zijn oranje kroeg zorgt Ronald (57) toch nog voor een beetje WK-gevoel in Rhenen

Nog twee dagen. Dan speelt het Nederlands elftal zijn eerste wedstrijd op het wereldkampioenschap voetbal in Qatar. Maar van Oranjegekte is nog nauwelijks sprake, ook niet in Rhenen. Geen opgetooide gevels of oranje wuppies achter ramen. Het toernooi leeft hier niet, zo lijkt het.

