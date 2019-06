Wolvenspotters na het welpennieuws? , ‘Je moet veel geluk hebben er eentje te zien’

Directeur over bieb Amerongen: ‘Je kunt bibliothe­ken niet wegbezuini­gen’

19 juni Het besluit om de bibliotheken van Maarn en Amerongen te sluiten, is voorlopig uitgesteld, maar de twee moeten wel fors snijden in de kosten. Directeur Mariet Wolterbeek ziet mogelijkheden de twee bibliotheken open te houden. ,,Want je kunt bibliotheken niet zomaar wegbezuinigen.”