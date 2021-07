Woningzoekers Kim (24) en Yannick (29) grijpen steeds mis: ‘Het is een drama, de prijzen schieten de pan uit’

Hun droom, een eigen huisje, is verworden tot een emotionele achtbaan. ,,We zijn in de afgelopen maanden zes keer overboden. Het wordt steeds frustrerender”, zegt Keijzer. Het zoekgebied is inmiddels uitgebreid met Ede, Rhenen en Elst. Ook de eisen, een hoekwoning met garage en tuin, liggen in de prullenbak. ,,Vorige week hebben we geboden op een huis waarvan de keuken en de badkamer gedateerd waren. Dat neem je nu voor lief. We kijken alleen nog maar naar de plek en het aantal slaapkamers”, zegt Agterberg.