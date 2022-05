Zadeldieven slaan toe bij maneges en stallen in Ederveen en Lunteren: politie waarschuwt

EDE - Bij verschillende maneges en paardenhouderijen in Lunteren, Ede, Stroe en Ederveen zijn in de nacht van dinsdag op woensdag paardenzadels gestolen. De politie waarschuwt eigenaren voor de criminele activiteiten.

Onder meer via een oproep op Facebook die honderden keren is gedeeld. De politie roept eigenaren op om vooral alert te zijn en vraagt anderen ook om de waarschuwing te delen. In de reacties op de oproep laten diverse eigenaren weten dat ook zij op het 'rondje’ van de zadelbende zijn meegenomen.

De dieven gaan overal op dezelfde manier te werk. Er worden maar zelden kasten opengebroken. Vooral dure en nieuwe zadels die zo voor het grijpen liggen, worden meegenomen. Zoals bij een manege op de rand van Ede en Lunteren. Daar namen de dieven verschillende zadels mee, maar werden mogelijk gestoord door de herdershonden die op het erf liepen.

Duizenden euro's

Op de diverse plekken in de gemeente Ede zouden in totaal tientallen zadels gestolen zijn. De prijzen van leren paardenzadels variëren van enkele honderden tot duizenden euro's per stuk. Zadels liggen vaak niet achter slot en grendel bij maneges en paardenhouderijen. Veel bedrijven hebben inmiddels wel camerabeveiliging en laten het erf bewaken door honden.

Dat weerhoudt zadelbendes er niet van geregeld toe te slaan op diverse plekken in Nederland. Dit keer dus in de gemeente Ede. Eerder gebeurde dat ook in de buurt van Oss, waar voor vele duizenden euro's aan paardenzadels verdwenen. Ook in de buurt van Deventer sloegen dieven toe. In de regio Utrecht was het eerder raak.

Van alle tijden

In 2020 ging een paardenzadelbende in Brabant op vergelijkbare wijze te werk. Ook daar verdwenen in enkele dagen tijd voor tienduizenden euro's aan (professionele) zadels bij trainingscentra en paardenhotels, onder meer in Asten, Heeze en Soerendonk. In die laatste plaats werd een bewoonster tijdens een overval gedwongen zadels af te staan. ,,Zadeldiefstal is van alle tijden en lijkt zelfs weer terug van weggeweest”, stelde een politiewoordvoerder destijds al vast.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.