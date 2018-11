Zand van Vink door twee bureaus onderzocht

Ook wordt onderzocht of de stoffen, die in de rapporten worden genoemd, nog steeds in het zand voorkomen. De gemeente Barneveld laat niet één, maar twee bureaus onderzoek doen: ,,Het ene bureau onderzoekt, terwijl het andere bureau controleert of het onderzoek op de juiste wijze is uitgevoerd. We proberen op die manier volstrekte duidelijkheid te krijgen over waar het zand is toegepast. Dat is belangrijk voor de inwoners. We hebben, in samenspraak met een klankbordgroep van bewoners, voor deze onderzoeksopzet gekozen”, aldus de wethouders Aart de Kruijf en Hans van Daalen. ,,Daarnaast willen we graag dat iedereen na afloop van het onderzoek van het onderzoeksbureau een brief ontvangt met de resultaten.”