Zeep zorgt voor 200 kilo dode vis in Edese sloot

Het zeepachtige spul, waarvan de herkomst nog niet bekend is, kwam op 23 september binnen op de rioolwaterzuivering in Ede. Dat was de oorzaak van schuimvorming.

Door de hoge concentratie van de stof gingen bacteriën op de waterzuivering en veel vissen in de nabijgelegen sloten dood. Door verdunning in het water was de stof verder stroomafwaarts in het Valleikanaal niet schadelijk meer. Het schuim is inmiddels verdwenen uit het Valleikanaal. De rioolwaterzuivering in Ede zuivert nu weer zoals gebruikelijk.