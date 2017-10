Zelfs VN wil iets met het World Food Center in Ede

Pinholecamera vraagt veel meer denkwerk dan je mobieltje

14 oktober RHENEN - Fotografie uit verleden én toekomst. Dat was het thema tijdens de Dag van de Fotografie in het Huis van de Gemeente in Rhenen zaterdag. In de hal was een workshop fotobewerking te doen, maar konden kinderen ook werken aan een eigen pinholecamera.