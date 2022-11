Zeven uur wachten om oude wielerspullen te bemachtigen: topopbrengst bij goededoelenverkoop van Annemiek van Vleuten

Van Vleuten was overdonderd door de belangstelling: ,,Geweldig toch, met name alle reacties die ik krijg en natuurlijk de prachtige opbrengst van alle spulletjes en de tientjes voor een fotoshoot en handtekeningen. Ik ben heel blij voor de goede doelen.’’ Roel Peerenboom had het nog niet eerder zo druk gezien. ,,Ze komen uit het hele land en zelfs uit België. Voor corona hebben we dit twee keer eerder gedaan. Toen was de opbrengst respectievelijk 10.000 en 8.500 euro, nu lijkt het erop dat we zeker over de 14.000 euro heen gegaan. Fantastisch, ook om te zien hoe blij mensen zijn.’’

Amy Pieters en Masai

Van Vleuten heeft in haar onvoorstelbaar succesvolle wielercarrière zo'n beetje alles gewonnen wat er te winnen viel. En de gele truien (Tour), roze tricots (Giro) en rode winnaarstruien (Vuelta) en wereldkampioentruien gingen soms voor enkele honderden euro per stuk van de hand. Ook was er belangstelling voor oude bidons, schoenen en helmen en wilde menigeen graag met de Wageningse wielerkampioene op de foto. Dat kostte een tientje. Ook zette ze handtekeningen op posters en mokken die fans zelf meenamen om te laten signeren: ,,Daar zaten dingen bij die ik niet kende en best had willen kopen. Maar het is allemaal voor de goede doelen waar ik echt mee begaan ben‘’, zei Van Vleuten.

,,De helft van de opbrengst gaat naar een fonds voor mijn wielercollega Amy Pieters, die zwaar gewond is geraakt bij een val. En de andere helft naar kinderen van het Keniaanse Masai-volk. Die moeten nu soms 20 kilometer lopen naar school, we proberen om voor hen fietsen te kopen zodat ze inderdaad naar school gaan. Heel fijn dat iedereen zo gul is. Ik word hier echt blij van.’’

Annemiek van Vleuten zet handtekeningen bij Peerenboom Fietsen voor een vergoeding, de opbrengst gaat naar twee goede doelen "Amy Pieters Foundation en Bikes4Masai"

FOTO HERMAN STÖVER

