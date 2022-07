Ziekenhuis Gelderse Vallei ziet aantal coronapatiënten oplopen, maar komt nog niet in de problemen

Het aantal coronapatiënten in Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede is de afgelopen weken toegenomen. Dat meldt een woordvoerder van het ziekenhuis. Desondanks kan de reguliere zorg in het ziekenhuis gewoon doorgaan.

In verschillende ziekenhuizen in Gelderland nam de druk op het personeel vanwege oplopende coronabesmettingen de afgelopen weken toe. In het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem moesten zelfs alle zeilen worden bijgezet om de zorg in het ziekenhuis overeind te houden. Vanwege de intensieve zorg voor coronapatiënten werd de niet-spoedeisende zorg daar afgeschaald en werden gepensioneerde verpleegkundigen gevraagd bij te springen.

Ook in het Radboudumc in Nijmegen was het druk. Het ziekenhuis zag vlak voor de Nijmeegse Vierdaagse ‘een flinke toename van het aantal coronapatiënten’. Omdat ook het aantal spoedopnames plotseling steeg, zag men zich genoodzaakt een deel van de geplande operaties af te zeggen. Dat de drukbezochte Vierdaagse voor een kleine coronagolf zorgde in het Nijmeegse, verlicht de druk op het zorgpersoneel in de regio niet.

Weinig problemen in Ede

In Ede en omstreken blijft een coronapiek vooralsnog uit. Volgens een woordvoerder van Ziekenhuis Gelderse Vallei nam het aantal covid-patiënten in het ziekenhuis ‘in lijn met de landelijke trend’ de afgelopen weken weliswaar toe, maar ‘dat betrof met name patiënten die vanwege een andere aandoening opgenomen waren’.

De toename zorgt er in ieder geval niet voor dat het personeel in de problemen komt. ‘Door de vakanties is krapte in de personele bezetting. Maar door de geweldig inzet van onze medewerkers en goede samenwerking kunnen we zorg blijven bieden die nodig is’, klinkt het vanuit Ede. Het ziekenhuis meldt dat geplande operaties vooralsnog gewoon doorgaan.