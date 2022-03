Zó blij met Verguld Wagenings Erezilver

Joke van de Klift (75) is dinsdag compleet overrompeld en was tot tranen toe geroerd: ze ontving het Verguld Wagenings Erezilver. ,,Dit zegt mij zoveel meer dan het koninklijk lintje dat ik eerder kreeg. Erkenning door mijn stad.”

Van de Klift heeft in 33 jaar tijd liefst 1350 huwelijken gesloten als bijzonder ambtenaar van de burgerlijke stand. Velen wilden alleen door haar in de echt wordt verbonden. En Joke van de Klift was twintig jaar lang een stemmenkanon voor de PvdA in Wageningen. Ze helpt als lid van het dagelijks bestuur van de Cliëntenraad Samenleving nog steeds mensen die het moeilijk hebben: ,,Dat laatste blijf ik doen tot ik er letterlijk bij neerval.”

Dikke stapel aanbevelingen

Het Wagenings Erezilver wordt uitgereikt aan mensen die zich actief in hebben gezet voor de samenleving. Toen de aanvraag voor de onderscheiding, voorzien van een dikke stapel aanbevelingen, eind vorig jaar arriveerde op het gemeentehuis werd eerst gedacht: dat Wagenings Erezilver heeft ze toch al lang? Maar dat bleek niet het geval. Van de Klift: ,,Ik kreeg zoals iedereen die jaren in de gemeenteraad zit een koninklijke onderscheiding. Mooi, maar dat is geen persoonlijke verdienste vind ik.”

Oud-burgemeester Geert van Rumund, PvdA-coryfee Jeroen Dijsselbloem die onder de hoede van Van de Klift zijn eerste wankele schreden zette in de Wageningse politiek en oud-Sportraad voorzitter Ada Hink kwamen haar in een volle raadszaal feliciteren.

Edese

Van de Klift is in 1946 geboren in Ede. Burgemeester Floor Vermeulen haakte daar nog met een knipoog op in: ,,Ik hoor om mij heen dat het een prestatie van formaat is voor een geboren en getogen Edese om toch als 100 procent Wageningse gezien te worden.”

En: ,,Het is echt bij heel hoge uitzondering dat we iemand die nog geen Wagenings Erezilver heeft meteen het Verguld Wagenings Erezilver geven. Voor Joke hebben we die uitzondering gemaakt. Want ik hoor van iedereen dat je geen hond voor je deur laat staan. Laat staan een mens. Je helpt zonder te oordelen en dat verdient onze grote waardering.”