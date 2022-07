Zoeken naar een zeldzaamheid met karakteristieke nepogen

natuur van nabijDe tuinvlindertelling is net achter de rug. De Vlinderstichting riep op om dagvlinders en overdag actieve nachtvlinders in je tuin te tellen om zo een beeld te krijgen van het aantal vlinders in de tuinen. Nederland telde massaal en de prachtige dagpauwoog heeft gewonnen. Deze grote, kleurrijke soort werd meer dan 17.000 keer geteld.

En terwijl de ene telling nog niet voorbij is, dient de volgende zich alweer aan. Er is ook zó veel te zien! Ook deze telling draait om een vlinder. Het gaat over de rupsen van de teunisbloempijlstaart.

Op Europees niveau beschermd

De teunisbloempijlstaart is een zeldzame nachtvlinder. Het is één van de twee nachtvlindersoorten die op Europees niveau beschermd wordt. Daarom is het belangrijk om te weten of het wel goed gaat met deze vlinder.



De grote vlinder is ’s nachts actief en kan ver vliegen. Daarom is het makkelijker om de rupsen te zoeken als je wilt weten of de soort ergens voorkomt. Je vindt de rupsen tussen juni en september op teunisbloemen, harig wilgenroosje, grote kattenstaart en basterdwederik.



De jonge rupsen zijn groen en goed gecamoufleerd. De oudere rupsen kleuren grijsbruin en zijn behoorlijk groot, waardoor ze goed opvallen. Dat ze in de regio voorkomen is al duidelijk, ik heb zelf namelijk al een rondje gemaakt in Wageningen.

Quote Net toen ik bijna opgaf, zag ik er toch eentje. Een nog groen exemplaar, goed gecamou­fleerd, maar al wel met de karakteris­tie­ke nepogen op de zijkant. Jan-Freerk Kloen

Letten op afwijkende dingen in patroon

Ik begon in mijn eigen wijk, waar veel teunisbloemen staan in de tuinen en bermen. Ik zocht de planten waar ze op konden zitten secuur af, waarbij ik vooral op afwijkende dingen in het patroon van de plant lette. In de droge stukken keek ik op de teunisbloemen, in de vochtiger hoeken op het harig wilgenroosje. Tot nu toe tevergeefs.

Het was uiteindelijk in de berm langs de N225 bij de Nude waar ik prijsschoot. In de slootkant stond heel veel harig wilgenroosje. Net toen ik bijna opgaf, zag ik er toch eentje. Een nog groen exemplaar, goed gecamoufleerd, maar al wel met de karakteristieke nepogen op de zijkant. Een mooie vondst, mijn zoekactie is geslaagd!

