Zomerslingers zorgen voor Mexicaanse sferen in De Cultuurfabriek

Motorrij­der glijdt uit over diesel­spoor in Renswoude en raakt gewond

RENSWOUDE - Aan de Oude Holleweg is zaterdagmiddag een motorrijder gewond geraakt nadat diegene hard ten val kwam op een spekglad wegdek. De man reed door een bocht waar een lang dieselspoor op de weg lag. De motorrijder belandde in een ondiepe sloot en is met spoed naar het UMC ziekenhuis in Utrecht over gebracht.

18 juni